Artvin'de Korkutan Yangın! Bir Köy Alevlere Teslim Oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinin Yaylalar köyünde gece saatlerinde yangın çıktı. Yangında 3 ev, 3 ahır ve samanlık küle dönerken, inceleme başlatıldı.

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Artvin'de Korkutan Yangın! Bir Köy Alevlere Teslim Oldu

Artvin'in Yusufeli ilçesinin Yaylalar Köyü Akçay (Mikelis) mahallesinde gece saat 01.30 sıralarında Abdurrahman Karakaş'a ait evde yangın çıktı.

Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede büyüyerek diğer evlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve vatandaşların yoğun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sabaha karşı söndürülen yangında soğutma çalışması sürerken, can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangında 3 ev, 3 ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili ekipler tarafında inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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