Artvin'de Çığ Düştü! 6 Köyle Ulaşım Kesildi

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Camili bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ, Borçka-Camili karayolunu ulaşıma kapattı. Büyükdere mevkisinde yola düşen kar kütlesi, Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerine ulaşımı engelledi.

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Artvin'de Çığ Düştü! 6 Köyle Ulaşım Kesildi

Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Camili (Macahel) bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen çığ, Borçka-Camili karayolunu ulaşıma kapattı. Yamaçtan kopan büyük kar kütlesi, yolun 28. kilometresindeki Büyükdere mevkisinde hem gidiş hem geliş yönlerini kapatarak 6 köyle ulaşımın kesilmesine neden oldu.

Çığ nedeniyle bölgedeki Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerinin ulaşım sağladığı grup yolu tamamen kapandı. Bu köylerde yaşayan vatandaşların ilçeye ulaşımı kesildi. Çığın ardından Karayolları ekipleri, bölgeye iş makineleri sevk ederek yolu açmak için çalışmalara başladı.

Artvin'de Çığ Düştü! 6 Köyle Ulaşım Kesildi - Resim : 1

Yetkililer, çığın oluşturduğu kar kütlesinin yoğunluğu ve bölgede devam eden kar yağışının çalışmaları zorlaştırdığını ifade etti. Ekipler, yolu en kısa sürede ulaşıma açmak için yoğun bir çaba harcıyor. Ancak çığ tehlikesinin devam etmesi nedeniyle çalışmalar kontrollü şekilde ilerliyor.

Artvin'de Çığ Düştü! 6 Köyle Ulaşım Kesildi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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