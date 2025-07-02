Artvin'de 32,5 Milyon TL Değerinde Kaçak Oto Yedek Parçası Yakalandı
Sarp Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu, piyasa değeri 32,5 milyon TL’yi bulan kaçak lüks otomobil yedek parçaları ele geçirildi.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir tırda detaylı arama yaptı.
Yapılan incelemede, 269 adet lüks araçlara ait kaçak oto yedek parçası tespit edildi. Eşyaların, sahte faturalar kullanılarak yasalara aykırı şekilde ülkeye sokulup piyasaya sürülmek istendiği değerlendirildi. Operasyon kapsamında bulunan ürünlere el konulurken, konuyla ilgili adli işlemler devam ediyor.
Kaynak: İHA