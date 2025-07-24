Artvin Borçka’da Dolandırıcılık Şebekesine Jandarma Operasyonu: 7 Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Artvin’in Borçka ilçesinde, köy muhtarlarını telefonla arayarak kendisini Valilik çalışanı olarak tanıtan ve yalnız yaşayan emekli vatandaşlara yardım yapılacağı vaadiyle kişisel bilgileri toplayan dolandırıcılık şebekesine yönelik kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Borçka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Artvin İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yürütülen çalışma, 25 Şubat 2025 tarihinde başlatıldı.

Jandarma ekipleri, iletişimin tespiti ve dinlenmesi ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinin incelenmesi sonucunda 14 şüpheliyi tespit etti. Artvin merkezli olarak Bursa, Çanakkale, Gaziantep ve Kocaeli illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Borçka Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüphelinin aranmasına ise devam ediliyor.

Operasyon sırasında, suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 tablet bilgisayar, 12 cep telefonu, 21 SIM kart, 1 flash bellek, 1 hafıza kartı, 2 isimsiz banka kartı ve 1 not defteri ele geçirildi. Artvin İl Jandarma Komutanlığı, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden dolandırıcılık faaliyetlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA