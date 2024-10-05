"Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması" Yapıldı

Aydın'ın Germencik ilçesinde "Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması" yapıldı.

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"Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması" Yapıldı

Gün içinde çeşitli etkinliklerin yapıldığı antik kent Magnesia'da katılımcılar, 3 boyutlu gözlüklerle Artemis ve Zeus Tapınakları'nın sanal olarak inceleme fırsatı buldu. İsmail Acar'ın gözünden Magnesia resim sergisinin de açıldığı etkinlikte antik kent gezildi.

Zeus Tapınağı restorasyonunun 1. etabının sunumunun da yapıldığı etkinlik, vokalist Manu Le Prience ve piyanist Alain Jean Marie'nin caz dinletisiyle sona erdi.

Konsere İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk ve Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.

Magnesia Kazı Başkanı Doç. Dr. Görkem Kökdemir, Artemis'in Kenti Magnesia'nın Çağdaş Sanatla Buluşması'nı bu yıl üçüncü kez düzenlediklerini söyledi.

Buradaki amaçlarının kazı sezonu içinde yaptıkları çalışmaları bölgedekilere aktarmak olduğunu belirten Kökdemir, etkinliği her yıl devam etmek istediklerini dile getirdi.

Kaynak: İHA

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