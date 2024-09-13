Arkadaşını Korumak İsterken Ehliyetinden Oldu

Bursa'da kaportacılık işi yapan Enes Y., iş arkadaşıyla alkol aldıktan sonra müşterisinin tamir için bırakılan aracına binip, eve doğru yola çıktı. Cadde üzerinde ilerlerken motosikletiyle seyir halindeki Abdullah A.'ya çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosikletli taksi durağına girerken, arkasındaki arkadaşı Muhammed A. ise yaralandı. Araç sürücüsü Enes Y. ise olay yerinden hızla kaçtı. Aracı evine bıraktıktan sonra olay yerine tekrar gelen Enes Y. yaralı var mı diye kontrol ederken, yakayı ele verdi.

KAZAYA KARIŞMADIĞI HALDE EHLİYETİNE EL KOYULDU

Öte yandan, motosiklet sürücüsü Abdullah A. ise kendisinin ehliyeti yetersiz olduğundan, suçunu üstlenmesi için olay yerine bir arkadaşını çağırdı. Olayı kameradan kontrol eden emniyet güçleri, sürücünün değiştirildiğini tespit etti. Polis ekipleri, kazayla hiçbir ilgisi olmadığı halde arkadaşını kurtarmak için 'sürücü benim' diyerek yalan söyleyen gence "Sen bize yaralamalı kazada sürücü benim diyen kişisin ancak yalan söylemişsin senin psikolojin yerinde değil, sen araç kullanmaya haiz kişi değilsin" diyerek gencin ehliyetine el koydu.

Enes A.'ya 6 bin lira alkollü araç sürmekten, motosiklet sürücüsü Abdullah A.'ya ise 12 bin lira idari ceza kesildi.

Kaynak: İHA