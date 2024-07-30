Arkadaşı Kendisini Gezdirmeyince Aracı Ateşe Verdi!

Samsun'un Atakum ilçesinde Esenevler Mahallesi’nde saat 02.00 sıralarında E.T. isimli şahıs, arkadaşı Ö.T.’yi arayıp kendisini gezdirmesini istedi. Ö.T. saatin geç olduğunu belirtip, arkadaşının talebini geri çevirdi.

CAMI KIRIP ATEŞE VERDİ

Bunun üzerine E.T., arkadaşının annesinin üzerine kayıtlı kamyonetin camını kırıp, ateşe verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdü. E.T. ise kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı.

E.T.’nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA