Arı Kovanlarından Kaçak Silah Çıktı

Düzce’de düzenlenen polis operasyonunda, arı kovanlarına gizlenmiş çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda iki kişi gözaltına alındı.

Arı Kovanlarından Kaçak Silah Çıktı

Gümüşova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Ardıçdibi köyünde yaşayan 62 yaşındaki Z.Ç.'nin evinde ve bahçesinde yapılan aramalarda, arı kovanlarına saklanmış 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 tabanca şarjörü ve 2 adet 9 mm mermi bulundu.

Arı Kovanlarından Kaçak Silah Çıktı - Resim : 1

Aynı köyde yaşayan 74 yaşındaki R.E.'nin evinde yapılan aramada ise 8 ruhsatsız tabanca, farklı çaplarda 784 mermi, 41 tabanca şarjörü, 3 tabanca susturucusu, 2 tabanca namlusu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 30 av tüfeği fişeği ve 221 uzun namlulu silah mermisi ele geçirildi.

Arı Kovanlarından Kaçak Silah Çıktı - Resim : 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.Ç. serbest bırakılırken, R.E.'nin ifadesinin alınmaya devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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