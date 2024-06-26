Arhavi’de yoğun yağış sele neden oldu

Artvin Arhavi’de meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında bazı bölgelerde su taşkınları yaşandı. Arhavi Belediyesi ekipleri birçok noktada taşkınları kontrol altına aldı.

Son Güncelleme:
Arhavi’de yoğun yağış sele neden oldu

Arhavi’de meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında bazı bölgelerde mazgalların taşmasıyla su taşkınları yaşandı. Arhavi Belediyesi ekipleri, hızlı ve etkili müdahaleleriyle birçok noktada taşkınları kontrol altına aldı. Özellikle Boğaziçi Mahallesi’nde yaşanan olayda bir araç, belediye personellerinin hızlı müdahalesi sayesinde suyun altında kalmaktan son anda kurtarıldı. Kapisre Deresi’nde herhangi bir yükselme meydana gelmediği gözlemlendi.

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde taşkınların önlendiğini belirtti. Başkan Ataselim, "Birçok noktadaki taşkınların önlenmesi için gerekli tespitler yapıldı ve en kısa sürede taşkınları önlemek amacıyla çalışmalar başlatılacak" dedi.

Olay yerlerinde güvenliği sağlamak amacıyla Arhavi Emniyet Müdürlüğü ekipleri de devriye gezerek güvenliği sağladı. Emniyet ekiplerinin bu hızlı ve etkili müdahalesi, halkın güvenliğini koruma adına büyük bir katkı sağladı.

Arhavi Belediyesi’nin bu başarılı müdahalesi, halk tarafından da takdirle karşılandı. Belediye ekiplerinin özverili çalışmaları, olası daha büyük hasarların önüne geçti ve halkın güvenliğini sağladı. Artvin’den gelen AFAD ekipleri de hazır bulunurken, yağışlar devam ediyor ve durumu yakından takip ediyoruz.

Kaynak: İHA

Etiketler
sel Artvin
Son Güncelleme:
Tartıştığı ağabeyini bıçakladı, balkona çıkıp harakiri yaptı Tartıştığı ağabeyini bıçakladı, balkona çıkıp harakiri yaptı
NOW TV'den Kızıl Goncalar kararı... Dizinin hayranlarını üzen erteleme NOW TV'den Kızıl Goncalar kararı... Dizinin hayranlarını üzen erteleme
Çay ve kahve lekesi oluştuğunda deneyin! Tek hamlede lekeyi yok ediyor Çay ve kahve lekesi oluştuğunda deneyin! Tek hamlede lekeyi yok ediyor
Parkın ortasında kanlar içinde ceset bulundu Parkın ortasında kanlar içinde ceset bulundu
ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv sektörüne yönelik bakanlıktan yeni karar: Tarih ertelendi! Otomotiv sektörüne yönelik bakanlıktan yeni karar
EURO 2024'te milyonda bir gerçekleşecek ihtimal: Her şeyi eşit! EURO 2024'te milyonda bir gerçekleşecek ihtimal: Her şeyi eşit!
Erdoğan'dan talimat: "Bu işi bir an önce neticelendirin" "Bu işi bir an önce neticelendirin"
WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı: İhraç edilen hakim, büyücüden yardım istemiş! İhraç edilen hakim, büyücüden yardım istemiş!
İlçe başkanı ve ilçe teşkilatı istifa etti: "Erdoğan'ı doğru bilgilendirmiyorlar..." İlçe başkanı ve ilçe teşkilatı istifa etti