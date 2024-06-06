Ardahan'daki görkemli 'Atatürk' silüeti görülmeye başlandı

Ardahan'ın Damal ilçesinde, Karadağlar'ın eteğine, yanındaki tepeliğin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti, bu yıl da izleniyor.

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Ardahan'daki görkemli 'Atatürk' silüeti görülmeye başlandı

Ardahan'ın Damal ilçesinde bir süredir etkili olan güneşli havayı fırsat bilenler vatandaşlar Atatürk silüetini izlemek için Karadağlar'ın eteğine gitti.

Alana gelenler, bu anı ölümsüzleştirmek için seyir terasına çıkıp fotoğraf ve video çekti.

TEMMUZ AYINA KADAR GÖRÜLEBİLECEK

Atatürk silüeti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Erdoğan Kumru'nun 1975'de çektiği silüet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığına gönderilmesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17.50-18.10 saatlerinde izlenebilen Atatürk silüetinin oluşumu, 1995'ten itibaren her yıl temmuz ayında düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri" ile kutlanıyor.

Kaynak: AA

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