Ardahan'da sağanak yağışlar felakete yol açtı: Çatı çöktü, 1 kişi ağır yaralandı

Yoğun yağışların etkili olduğu Ardahan'da bir evin çatısı çöktü. Çökme sonucu evde bulunan bir kişi ağır yaralandı.

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Ardahan'da sağanak yağışlar felakete yol açtı: Çatı çöktü, 1 kişi ağır yaralandı

Yoğun yağışların etkisiyle Ardahan'ın Göle ilçesinde bir evin çatısı çöktü. Çökme sonucu evde bulunan 47 yaşındaki F.A. isimli kadın ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte etkili olan yağışlar, Göle ilçesinde şiddetini artırtı.

Çardaklı köyünde ikamet eden 47 yaşındaki F.A, tek katlı evin çatısının çökmesi sonucu ağır yaralandı.

Yakınları tarafından durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce çöken çatının altından ağır yaralı olarak çıkarılan F.A, Göle Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Ardahan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA

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