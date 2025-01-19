Ardahan'da Kar ve Tipi Esareti! Ulaşım Durdu

Ardahan'da etkili olan şiddetli kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü kara yolu, ağır tonajlı araçlara kapatıldı. Yolda kalan 13 araç ise kurtarıldı.

Ardahan'da Kar ve Tipi Esareti! Ulaşım Durdu

Ardahan'ın yüksek noktalarında etkisini artıran kar ve tipi sebebiyle kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda yoğun buzlanma meydana geldi. Bu kara yollarının Sahara ve Ilgar mevkileri tır ve ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

13 ARAÇ MAHSUR KALDI

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde tipi yüzünden yolda kalan 13 araç için bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri gönderildi.Yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarıldı.

Ekipler, yollarda karla mücadele çalışması yapıyor.

Kaynak: AA

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