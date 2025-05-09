Ardahan’da Bataklığa Saplanan İnek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Ardahan’ın Büyük Sütlüce köyünde bataklığa saplanan bir inek, AFAD ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu halatla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Son Güncelleme:
Ardahan’da Bataklığa Saplanan İnek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Ardahan merkeze bağlı Büyük Sütlüce köyünde, merada otlatılan ineklerden biri bataklığa saplandı. İneğin çamura gömüldüğünü fark eden köylüler, durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, halat kullanarak yaklaşık 1 saat süren bir çalışmayla hayvanı saplandığı çamurdan kurtardı. Bataklıktan çıkarılan inek, sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi.

Erzurum ve Ardahan’a Kuvvetli Sağanak UyarısıErzurum ve Ardahan’a Kuvvetli Sağanak UyarısıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Ardahan
Son Güncelleme:
Gaziantep’te Kaçakçılık Operasyonları: 5.4 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi Gaziantep’te Kaçakçılık Operasyonları: 5.4 Milyon TL Değerinde Malzeme Ele Geçirildi
Uyuşturucu Ticareti Suçundan Yargılanan Sanığa Ceza Yağdı Uyuşturucu Ticareti Suçundan Yargılanan Sanığa Ceza Yağdı
Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 1 Kişi Gözaltında Mersin'de Tarihi Eser Kaçakçılığı: 1 Kişi Gözaltında
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor Bu Ayakkabıdan Sipariş Verenler Yandı! Uzmanı Uyardı Anında Kanser Yapıyor
Hakkari’de Pancar Toplarken Ayağını Kıran Yaşlı Adam Helikopterle Kurtarıldı Hakkari’de Pancar Toplarken Ayağını Kıran Yaşlı Adam Helikopterle Kurtarıldı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı Olanlar 2520 Gün Kuralına Dikkat! Özgür Erdursun'dan Kritik Uyarı Geldi
Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor Çayın Çöpü Altın Oldu, Biriktirip Köşeyi Döndü: Şimdi Zengin Olup Milyonlar Kazanıyor
Bankalar Tek Tek Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor? Bankalar Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor?