Ardahan’da Bataklığa Saplanan İnek AFAD Ekiplerince Kurtarıldı

Ardahan merkeze bağlı Büyük Sütlüce köyünde, merada otlatılan ineklerden biri bataklığa saplandı. İneğin çamura gömüldüğünü fark eden köylüler, durumu 112 Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, halat kullanarak yaklaşık 1 saat süren bir çalışmayla hayvanı saplandığı çamurdan kurtardı. Bataklıktan çıkarılan inek, sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA