Ardahan Kent Merkezine İlk Kar Yağdı

Ardahan kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Son Güncelleme:
Ardahan Kent Merkezine İlk Kar Yağdı

Kentte etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kara bıraktı.

Kısa süreli etkili olan kar nedeniyle araçların üstü ve yeşil alanlar beyaza büründü.

Vatandaşlardan Melih Aktürk, AA muhabirine, mevsimin ilk kar yağışına şahit olduğunu belirterek, "Mevsimin ilk karı yağdı. Daha önce yüksek kesimlere kar yağmıştı, şimdi şehir merkezine yağdı. İnşallah kışımız kolay geçer." dedi.

Kar yağışı Göle ve Hanak ilçelerinde de etkisini gösterdi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Çilingirlerin Herkesten Sakladığı Tüyo: Bu Bilgi Sayesinde Paranız Cebinizde Kalacak, Kırık Anahtar Anında Çıkacak Çilingirlerin Herkesten Sakladığı Tüyo: Bu Bilgi Sayesinde Paranız Cebinizde Kalacak
Iğdır'da Yüksek Kesimlerde Yoğun Sis Şaşırttı Iğdır'da Yüksek Kesimlerde Yoğun Sis Şaşırttı
Dünyanın En Zehirli Gıdası Yiyen Anında Kanser Oluyor: DSÖ'den Hayati Uyarı Dünyanın En Zehirli Gıdası Yiyen Anında Kanser Oluyor: DSÖ'den Hayati Uyarı
Battalgazi Belediye Başkanı Temizlik Görevlilerini Ziyaret Etti Battalgazi Belediye Başkanı Temizlik Görevlilerini Ziyaret Etti
Adana'da Düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" Sürüyor Adana'da Düzenlenen "3. Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı" Sürüyor
Giresun'da Emekliliğe Ayrılan 43 Yıllık Öğretmen Çiçeklerle Uğurlandı Giresun'da Emekliliğe Ayrılan 43 Yıllık Öğretmen Çiçeklerle Uğurlandı