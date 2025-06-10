Arazi Kavgasında Yine Kan Aktı: Yaralılar Var

Aileler arasında çıkan arazi kavgasında yine kan aktı. Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yaşanan silahlı, taşlı, sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

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Arazi Kavgasında Yine Kan Aktı: Yaralılar Var
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Diyarbakır’ın Bismil ilçesindeki Sanayi Mahallesi’nde ikamet eden ve aralarında arazi anlaşmazlığı olan iki aile fertleri arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede silahlı, soplalı ve taşlı kavgaya dönüştü.

İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Polis ve çevredeki vatandaşlar kavgaya karışanları güçlükle ayırdı. Sağlık görevlileri ise kavgada yaralanan 6 kişiyi olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanenin acil servisinde yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri kavganın yaşandığı bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: ANKA

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