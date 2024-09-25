Araçtan Açılan Ateş 9 Yaşındaki Çocuğa İsabet Etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir araçtan açılan ateş, yoldan geçen 9 yaşındaki çocuğa isabet etti. Çocuk hastaneye kaldırılırken olay yerinden kaçan şahısları aramak için polis inceleme başlattı.

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Araçtan Açılan Ateş 9 Yaşındaki Çocuğa İsabet Etti

Kocaeli'nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası belirlenemeyen bir araçtan açılan ateş sonucu, yoldan geçen 9 yaşındaki Ç.E. kolundan yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Ç.E. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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