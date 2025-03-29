'Aracıma Su Sıçrattın' Kavgasında Bıçaklar Çekildi

Malatya'da 'Aracıma su sıçrattın' tartışması kavgaya dönüştü. Bıçakların çekildiği olayda 5 kişi yaralandı.

'Aracıma Su Sıçrattın' Kavgasında Bıçaklar Çekildi

Hayrete düşüren olay, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bir cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda araç yıkayan bir grup ile bölgede geçen bir araç sürücüsü arasında çıkan "aracıma su sıçrattın" tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda E.K.T , İ.T., E.K. ,M.Y.M. ile E.A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet bıçak bulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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'Aracıma Su Sıçrattın' Kavgasında Bıçaklar Çekildi 'Aracıma Su Sıçrattın' Kavgasında Bıçaklar Çekildi