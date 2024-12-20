Araç Takla Attı, Burunları Bile Kanamadı

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Mandıra Mahallesi yakınlarında T.B. idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü T.B. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralanmadan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada, araçta maddi hasar meydana gelirken, tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA