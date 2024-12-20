Araç Takla Attı, Burunları Bile Kanamadı

Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Araçta bulunan 4 kişi yaralanmadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Son Güncelleme:
Araç Takla Attı, Burunları Bile Kanamadı

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Mandıra Mahallesi yakınlarında T.B. idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü T.B. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralanmadan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada, araçta maddi hasar meydana gelirken, tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Konya
Son Güncelleme:
Erzurum İçin Çığ, Buzlanma ve Don Uyarısı Erzurum İçin Çığ, Buzlanma ve Don Uyarısı
Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı Ege Denizi İçin Fırtına Uyarısı
İnsanların Parmak İzleri Neden Farklı Hiç Merak Ettiniz mi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız İnsanların Parmak İzleri Neden Farklı Hiç Merak Ettiniz mi? Duyunca Çok Şaşıracaksınız
Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi Biber Dolmasının Sulu Kalmaması İçin En Etkili Pişirme Yöntemi