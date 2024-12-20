Araç Takla Attı, Burunları Bile Kanamadı
Konya'da kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Araçta bulunan 4 kişi yaralanmadan kurtulurken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Mandıra Mahallesi yakınlarında T.B. idaresindeki hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı.
Kazada hafif ticari araç sürücüsü T.B. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralanmadan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada, araçta maddi hasar meydana gelirken, tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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