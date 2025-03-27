Araç Parçası Dolandırıcılığına Operasyon: Bir Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden ucuz araç parçası satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkan 3 şahıstan biri tutuklandı.

Araç Parçası Dolandırıcılığına Operasyon: Bir Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan ihbarlar üzerine, sosyal medyadan ucuz araç parçası satma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler için polis ekipleri harekete geçti.

Yapılan incelemede sosyal medya platformları üzerinden ‘Ucuz Araç Parçası’ ilanları vererek vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan biri ifadesi sonrası serbest bırakılırken mahkemeye çıkarılan 2 şahıstan biri tutuklandı bir diğeri hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: İHA

Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Uyuşturucu Suçundan Görevden Alınan Muhtara Hapis Cezası Uyuşturucu Suçundan Görevden Alınan Muhtara Hapis Cezası
Sivas'ta Kaçak İçki Operasyonu! 50 Litre Ele Geçirildi Sivas'ta Kaçak İçki Operasyonu! 50 Litre Ele Geçirildi
KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı KRT TV'de Deprem! Ünlü Ekran Yüzü Apar Topar Ayrıldı
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var
Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte! Dengeleri Değiştirecek Tarihi Adım: En Çok Onlar Etkilenecek Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte!
IBAN’a EFT ve Havale ile Para Gönderirken Bunu Yapmayan Yandı! Cebiniz Bir Anda Boşalabilir: Kritik Döviz Kuru Detayı... IBAN’a EFT ve Havale ile Para Gönderirken Bunu Yapmayan Yandı! Kritik Döviz Kuru Detayı...
Uludağ'da Kapatılan Kervansaray Otel'de Yangın Faciası! 3 Kişi Hayatını Kaybetti Uludağ'daki Faciadan Bir Acı Haber Daha
İslam Memiş Kuyumcuların Büyük Oyununu İfşa Etti: Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcuların Büyük Oyunu, Gram Altın Alacaklar Dikkat!