Araç Parçası Dolandırıcılığına Operasyon: Bir Kişi Tutuklandı
Afyonkarahisar’da sosyal medya üzerinden ucuz araç parçası satma vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ortaya çıkan 3 şahıstan biri tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan ihbarlar üzerine, sosyal medyadan ucuz araç parçası satma vaadiyle dolandırıcılık yapan şüpheliler için polis ekipleri harekete geçti.
Yapılan incelemede sosyal medya platformları üzerinden ‘Ucuz Araç Parçası’ ilanları vererek vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı. Şahıslardan biri ifadesi sonrası serbest bırakılırken mahkemeye çıkarılan 2 şahıstan biri tutuklandı bir diğeri hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.
Kaynak: İHA