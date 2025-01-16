Araç Altında Kalmaktan Son Anda Kurtuldu

Malatya’da Buhara Bulvarı’nda öğle saatlerinde yaşanan olayda, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya, ölümden kıl payı kurtuldu.

İsmi öğrenilemeyen kişi, refüj üzerinde dengesini kaybederek aniden yola düştü. Neyse ki sürücülerin dikkati sayesinde olası bir facianın önüne geçildi. Yaşanan bu tehlikeli anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: DHA