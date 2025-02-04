Antep Fıstığına Rakip Geliyor: O İl Coğrafi İşaret Almak Üzere
Siirt fıstığı, Antep fıstığının alt türü olarak kabul edilme sürecinden çıkarılarak kendi adıyla tescillenme aşamasına geldi. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun yaptığı değişiklikle, Gaziantep fıstığının coğrafi menşe tescilinden Siirt fıstığı çıkarıldı. Bu gelişme, Siirt fıstığının bağımsız bir ürün olarak coğrafi işaret almasının önünü açtı
Türk Patent ve Marka Kurumunun yayımladığı resmi bültende, Gaziantep fıstığının coğrafi menşe tescilinde değişiklik yapılarak Siirt fıstığı çıkarıldı. Bu önemli gelişmeyle birlikte ilerleyen zamanlarda Siirt fıstığı için coğrafi işaret tescili resmen tamamlanacak. Siirt Valiliği, 2003 yılında dönemin Valisi Nuri Okutan öncülüğünde tescil başvurusu yapılmış, ancak fıstığın Antep fıstığının alt türü olduğu gerekçesiyle başvuru reddedilmişti. Konu iki kez yargıya taşınmış olmasına rağmen olumlu bir sonuç alınamamıştı.
Son dönemlerde eski Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan’ın çabaları, Siirt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu ve Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya’nın girişimleri ile Gaziantep’in ilgili kurumlarıyla uzlaşma sağlandı. Bu uzlaşma, Siirt fıstığının coğrafi işaret tescili için umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: İHA