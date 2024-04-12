Antalya'daki teleferik kazasında kabinlerde 184 kişi mahsur kaldı: Kurtarma çalışmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Konyaaltı'nda meydana gelen teleferik kazasında mahsur kalan 184 kişinin tahliye işlemlerinin devam ettiğini ve tahliyenin ipli sistemlerle gerçekleştirildiğini bildirdi. Başkan Böcek, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Bursa'dan Gece Görüşlü Helikopter Geliyor

Kaza sonucu teleferikteki 25 kabinde mahsur kalan 184 yurttaşın kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Böcek, 'Antalya Valiliğimiz kriz masasını hızla oluşturdu. Bugün saat 17.30'da meydana gelen bu talihsiz kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 6 yaralımız var, 3'ü ağır. Sağlık ekiplerimiz hızla çalışmalarını devam ettiriyor. Antalya Valiliğimiz başta olmak üzere, Antalya Büyükşehir Belediyemiz, AFAD, Sahil Güvenlik, JAK ekibimiz, UMKE ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya da aradı, Bursa'dan özel gece görüşlü helikopterler de geliyor. Kriz merkezine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu anda 25 kabinde 184 vatandaşımızı var, inşallah kısa zamanda onları da sağlıklı bir şekilde kurtaracağız. Tahliye, ipli sistemlerle sağlanıyor.' dedi.