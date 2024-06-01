Antalya'da zincirleme kaza: Belediye ve otel personeli taşıyan araçlar çarpıştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye ve otel personelini taşıyan araçlar çarpıştı. Kazada 5 belediye personeli ve kamyonet sürücüsü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

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Antalya'da zincirleme kaza: Belediye ve otel personeli taşıyan araçlar çarpıştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye personelini taşıyan midibüs, otel personelini taşıyan minibüs ve kamyonet zincirleme kaza yaptı. Kazada 5 belediye personeli ve kamyonet sürücüsü olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Alanya İncekum Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, belediye personelini taşıyan Mehmet Güngör idaresindeki 07 E 5288 midibüsle, aynı istikametteki otel personeli taşıyan İsmail İspir yönetimindeki 07 C 32162 minibüs ve Turabi Kurt’un kullandığı 34 BNF 373 kapalı kasa ticari kamyonet çarpıştı.

Kaza sonrası 5 belediye çalışanı ile kamyonet sürücüsü yaralandı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan bazıları ambulansla Alanya Devlet Hastanesine kaldırılırken, bazıları da kaza yerinde ayakta tedavi edildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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