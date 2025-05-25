Antalya'da Zincirleme Kaza: 5 Araç Birbirine Girdi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 araç birbirine girdi. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'da Zincirleme Kaza: 5 Araç Birbirine Girdi

D-400 kara yolu Çolaklı ile Evrenseki mahalleleri arasında, İsa Keser idaresindeki 07 AEK 604 plakalı, Yunus Yıldız yönetimindeki 07 AEK 607 plakalı ve Ali Gökçebay'in kullandığı 35 DNR 79 plakalı kamyonlar ile Emin Baştimur idaresindeki 06 DVY 260 plakalı otomobil ve Samim Sarı yönetimindeki 01 ASM 81 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon şoförleri Keser ve Yıldız ile otomobil sürücüsü Baştimur yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

D-400 kara yolunun Manavgat istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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