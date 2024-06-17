Antalya'da tramvay durağında dehşet: Eski sevgililerin kavgasını ayırmak isterken canından oldu

Antalya'daki tramvay durağında arkadaşını eski sevgilisinden korumak isteyen güvenlik görevlisi canından oldu. Cinayet şüphelisi, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Antalya'da tramvay durağında dehşet: Eski sevgililerin kavgasını ayırmak isterken canından oldu

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki tramvay durağında gece 02.30 sıralarında güvenlik görevlisi olan Bekir Kılıç (48), arkadaşı olan Papatya K. (32) ile bir araya geldi. İkilinin görüştüğü sırada yanlarına gelen Papatya K.'nin eski sevgilisi olduğu öğrenilen Metin A. (28) bir anda genç kadına saldırdı. Olaya müdahale ederek genç kadını korumak isteyen Bekir Kılıç, göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi ile bir anda yere yığıldı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN CANINDAN OLDU

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrollerde Bekir Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bekir Kılıç'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Metin A. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Metin A. ifadesi alınmak üzere Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'nden sağlık kontrolüne gönderilen zanlı, kontrol sonrası gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Cinayet zanlısı Metin A., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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