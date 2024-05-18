Antalya'da tehlikeli sürüşe rekor ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle aynı gün içinde 4 yerde drift yaptığı tespit edilen sürücüye toplamda 128 bin 932 lira ceza kesildi. Sürücünün ehliyetine de süresiz el konuldu.

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Antalya'da tehlikeli sürüşe rekor ceza

Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta drift yaptığı ihbarı üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, drift yaptığı tespit edilen otomobilin sürücüsünü durdurarak inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, D.K. adlı sürücünün aynı gün içinde 4 farklı yerde drift yaptığı ve bu durumun bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde D.K.'nın drift yaptığı sırada diğer araçlara ve yayalara tehlike oluşturduğu da görüldü.

Antalya'da tehlikeli sürüşe rekor ceza - Resim : 1

REKOR PARA CEZASI

D.K.'ya drift yapmak, tehlikeli araç kullanmak ve trafik kurallarını ihlal etmek gibi suçlardan toplam 128 bin 932 lira ceza kesildi. Ayrıca D.K.'nın ehliyetine de süresiz el konuldu. Drift yaptığı araç ise 8 ay süreyle trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Kaynak: AA

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