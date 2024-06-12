Antalya'da tarihi kaçak alkol operasyonu: Milyonlarca şişe ele geçirildi

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muratpaşa ilçesinde düzenledikleri operasyonda 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirdi. Bu miktar, cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki kaçak alkol olarak kayıtlara geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak içkinin Muratpaşa ilçesinde depolandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İki depoda yapılan aramalarda, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetten operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki "kaçak alkol" operasyonunun gerçekleştirildiği ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA