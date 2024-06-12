Antalya'da tarihi kaçak alkol operasyonu: Milyonlarca şişe ele geçirildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen kaçak alkol operasyonunda 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirdi.

Antalya'da tarihi kaçak alkol operasyonu: Milyonlarca şişe ele geçirildi

Antalya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muratpaşa ilçesinde düzenledikleri operasyonda 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirdi. Bu miktar, cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki kaçak alkol olarak kayıtlara geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak içkinin Muratpaşa ilçesinde depolandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İki depoda yapılan aramalarda, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

Operasyonda yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetten operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki "kaçak alkol" operasyonunun gerçekleştirildiği ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

13 yaşındaki kız annesini darp etti, rehin aldı: Anne dakikalarca yardım bekledi 13 yaşındaki kız annesini darp etti, rehin aldı
NOW TV'den yeni değişiklik. Anlaşma tamamlandı ve ona emanet edildi NOW TV'den yeni değişiklik. Anlaşma tamamlandı ve ona emanet edildi
Ege Bölgesi'nde 86 yılın sıcaklık rekoru kırıldı: Kamu çalışanlarına 2 gün izin! Ege Bölgesi'nde 86 yılın sıcaklık rekoru kırıldı
Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler
ÇOK OKUNANLAR
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi: İş Bankası emekli promosyon rakamlarını arttırdı. İş Bankası güncel emekli promosyon rakamı ne kadar? İş Bankası'ndan emekliye çifte bayram sürprizi
Bilgisayarı yanmış halde bulunmuştu: Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı
Zengin olacaklar! Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu Çuvalla para kazanacak 3 burç belli oldu