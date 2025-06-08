Antalya'da Sahiller Doldu

Hava sıcaklıklarının 37 dereceyi bulduğu Antalya'da Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler sahilleri doldurdu.

Antalya'da Sahiller Doldu
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Antalya'da hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı 25 derece ölçüldü, nem oranı ise yüzde 47'ye ulaştı. Sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen kent sakinleri ve turistler, Konyaaltı sahilini tercih etti. Bazı vatandaşlar ve turistler, denize girmenin keyfini çıkardı, bazıları da su sporları yaptı.

Birçok tatilci, güneşlenmeyi tercih ederken bazıları da sahil bandındaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Kaynak: AA

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