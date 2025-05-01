Antalya’da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Soner A.’nın park etmeye çalıştığı otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya’da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 838 Sokak’ta saat 15.30 sıralarında bir otomobilde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, evine gelen Soner A., 59 KN 197 plakalı Fiat marka aracını park etmek üzereyken motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Araçtaki yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışan Soner A.’nın çabaları yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Bu sırada motor kısmını saran alevlere mahalle sakinleri müdahale etti. Apartman bahçesinden çektikleri hortumla yangını söndürmeye çalışan komşular, alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını tamamen söndürdü. Ancak yangın sonucu otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Şile'de Büyük Yangın! 6 Restoran Küle DöndüŞile'de Büyük Yangın! 6 Restoran Küle DöndüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya Yangın
Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor, Her Hastalığın Şifası Türkiye'de Bu Meyvenin Değerini Bilen Yok! Kalp Krizi Riski Ortadan Kaldırıyor
Didim Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı Didim Açıklarında 40 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Ne İstanbul Ne Ankara Ne de İzmir Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli Belli Oldu! Listeye Giren Şehirlere Çok Şaşıracaksınız İşte Türkiye'nin En Yaşanabilir 10 İli
Bir İlde 'Şap' Alarmı: 15 Mahalle Karantinaya Alındı Bir İlde 'Şap' Alarmı
ÇOK OKUNANLAR
Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor Rusya’dan Özel Getirtti, Evinde 2 Ay Uğraştı! Şimdi 450 Bin TL’ye Satıyor
Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu Koç Holding 3 Ayda Rekor Zarar Etti! Hisseleri Bir Bir Alaşağı Oldu
Kilerde Saklayan Zengin Oldu!Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi Altınla Yarışıyor: Fiyatı 150 Bin TL’ye Satılıyor Kilerde Saklayan Zengin Oldu! Herkesin Mutfağında Vardı, Şimdi 150 Bin TL’ye Satılıyor
Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı... Ünlü Piliç Markasının Tüm Ürünleri Acil Kodla Toplatılıyor! 'Bu Ürünü Sakın Tüketmeyin' Uyarısı...
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı: İstanbul, Ankara, İzmir Listede... Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Sağanak Uyarısı