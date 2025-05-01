Antalya’da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi 838 Sokak’ta saat 15.30 sıralarında bir otomobilde yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, evine gelen Soner A., 59 KN 197 plakalı Fiat marka aracını park etmek üzereyken motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Araçtaki yangın tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalışan Soner A.’nın çabaları yetersiz kalınca durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler sevk edildi.

Bu sırada motor kısmını saran alevlere mahalle sakinleri müdahale etti. Apartman bahçesinden çektikleri hortumla yangını söndürmeye çalışan komşular, alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını tamamen söndürdü. Ancak yangın sonucu otomobilin motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA