Antalya'da Otomobil Şarampole Uçtu: Yaralılar Var

Kaza, Konya-Antalya D-687 Karayolu üzerinde Beydiğin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya yönünden Antalya'ya doğru seyir halindeki 42 AHP 578 plakalı otomobil, Demirkapı Tüneli'nden çıktıktan sonra Beydiğin Mahallesi'ne yaklaşırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, otomobil sürücüsü Murat Üstün ile araçta bulunan Hikmet Üstün, Ahmet Üstün, Edat Üstün ve Nurettin Üstün yaralandı. Yaralılara olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA