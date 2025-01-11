Antalya'da Otomobil Şarampole Uçtu: Yaralılar Var

Konya-Antalya D-687 Karayolu'nda bir otomobilin kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Antalya'da Otomobil Şarampole Uçtu: Yaralılar Var

Kaza, Konya-Antalya D-687 Karayolu üzerinde Beydiğin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya yönünden Antalya'ya doğru seyir halindeki 42 AHP 578 plakalı otomobil, Demirkapı Tüneli'nden çıktıktan sonra Beydiğin Mahallesi'ne yaklaşırken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Antalya'da Otomobil Şarampole Uçtu: Yaralılar Var - Resim : 1

Kazada, otomobil sürücüsü Murat Üstün ile araçta bulunan Hikmet Üstün, Ahmet Üstün, Edat Üstün ve Nurettin Üstün yaralandı. Yaralılara olay yerinde 112 sağlık ekipleri müdahale etti. İlk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Konya Trafik kazası
Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor
Hakkari'de Yeni Açılan Tünelde Kaza: 2 Yaralı Yeni Açılan Tünelde Kaza: 2 Yaralı
Kütahya’daki Silahla Yaralamada 10 Tutuklama Kütahya’daki Silahla Yaralamada 10 Tutuklama
Çörek Otunu Meğer Yıllardır Yanlış Tüketiyormuşuz! Tansiyonu Anında Dengeliyor, Bağışıklığı Güçlendiriyor Çörek Otunu Meğer Yıllardır Yanlış Tüketiyormuşuz! Tansiyonu Anında Dengeliyor