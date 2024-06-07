Antalya'da öğrenciler ve görevliler YKS'ye ücretsiz taşınacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılacak öğrenci, veli ve görevlilere toplu ulaşım desteği sağlayacak.

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Antalya'da öğrenciler ve görevliler YKS'ye ücretsiz taşınacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin resmi plakalı otobüsleri ve raylı sistem araçları, 8-9 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla öğrencileri, velileri ve görevlileri ücretsiz taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden hafta sonu yapılacak YKS için öğrencilere ve görevlilere toplu ulaşım desteği geldi. Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve raylı sistem araçları 8-9 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılacak öğrenci, veli ve görevlilerin sınav yerlerine kolay ulaşım sağlamaları amacıyla ücretsiz olacak. Öğrencilerin sınav giriş belgelerini, görevlilerin görev belgelerini göstermeleri yeterli olacak.

Kaynak: ANKA

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