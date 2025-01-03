Antalya'da Minibüs Hafriyat Kamyonuna Çarptı: 2 Yaralı

Antalya’da bir yolcu minibüsü, seyir halindeki hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Antalya'da Minibüs Hafriyat Kamyonuna Çarptı: 2 Yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesi Zamanoğlu Caddesi Otogar Kavşağı'nda bugün bir kaza meydana geldi. Seyir halinde bulunan ve sürücüsünün ismi açıklanmayan Mercedes marka minibüs, aynı istikamette seyir halinde bulunan ve ismi açıklanmayan MAN marka hafriyat kamyonuna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile minibüs içerisinde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 yabancı uyruklu şahıs yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Antalya'da Minibüs Hafriyat Kamyonuna Çarptı: 2 Yaralı - Resim : 1

Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs içerisinde bulunan 2 yabancı uyruklu şahıs kazayı hafif sıyrıklar ile atlatırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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