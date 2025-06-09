Antalya’da Mangal Faciası Son Anda Önlendi: Yangın Çıktı, Duvar Yıkıldı

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Yangın, saat 15.45 sıralarında Kepez ilçesi 3390 Sokak üzerindeki iki katlı bir evin bahçesinde meydana geldi. Bayram nedeniyle şehir dışından gelen çocuklarıyla birlikte mangal yapan İlyas Göçer, misafirlerini uğurladıktan sonra mangal kömürlerini bir kovaya boşaltıp sıcak mangal demirini odunluğa bıraktı.

Bir süre sonra odunluktan yükselen dumanları fark eden mahalleli, yangına hortum ve su dolu kovalarla müdahale etmeye çalıştı. Ancak yangın kısa sürede büyüyünce, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

YANGIN EVİ SARMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına hızla müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda yangın, odunlukla sınırlı kalacak şekilde kontrol altına alındı ve eve sıçramadan söndürüldü. Ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının ardından açıklama yapan İlyas Göçer, “Kızım ve damadımla mangal yaptık. Kömürü döküp, saç demirini odunluğa koydum. Sıcaklığı yüzünden yangın çıkmış olabilir. Ev yanacaktı neredeyse, komşular yardım etti sağ olsunlar” dedi.

RÖPORTAJ SIRASINDA DUVAR YIKILDI

İlyas Göçer, gazetecilere olay anını anlatırken, itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği odunluğun duvarı aniden çöktü. O sırada duvarın yakınında bulunan yaşlı bir kadın, üzerine düşmek üzere olan taşlardan kıl payı kurtuldu. Hafif şekilde ayağına taş isabet eden kadın, itfaiye erleri tarafından güvenli alana alındı.

Göçer, benzer olayların yaşanmaması için mangal yapan vatandaşlara uyarıda bulunarak, “Ateşi her yere bırakmayın. Soğuduğundan emin olun” dedi.

MAHALLELİ ELİNDEN GELENİ YAPTI

Yangına ilk müdahale eden mahalle sakinlerinden Savaş Erdoğanlı, “Yangın rüzgarla birlikte ağaçlara sıçradı. Komşularla birlikte hemen koşup söndürmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

Aynı sokakta oturan Murat Çetin ise, “Balkonda otururken dumanı fark ettik. Yangın odunluktan başlamıştı. Alevler eve yaklaşıyordu. Hemen hortum ve kovalarla su taşıdık. Ardından itfaiye geldi” diyerek yaşananları anlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yangında can kaybı yaşanmaması büyük şans olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA