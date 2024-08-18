Antalya'da Korkutan Orman Yangını
Antalya'nın Manavgat ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı orman yangını çıktı. Korkutan alevler kısa sürede kontrol altına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve orman işçileri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında 1 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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