Antalya'da halk otobüsünde korku dolu anlar: Şoförün soğukkanlılığı faciayı önledi

Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeki bir halk otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şoförün hızla yolcuları tahliye etmesiyle birlikte alev alan otobüs, kısa sürede tamamen yanmaya başladı.

Antalya'da halk otobüsünde korku dolu anlar: Şoförün soğukkanlılığı faciayı önledi

Antalya'nın Kepez ilçesi Atatürk Mahallesi Sakarya Bulvarı'nda seyir halindeki halk otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Şoförün kapıları açarak hızla yolcuları tahliye etmesiyle birlikte alevler kısa sürede tüm aracı sardı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadığı, ancak otobüsün kullanılamaz hale geldiği bildirildi.

Polisin, yangının nedenini belirlemek üzere incelemelerinin sürdüğü öğrenildi. Yaşanan olay, yolcuların korku dolu anlar yaşamasına neden olurken, halk otobüslerindeki can güvenliği konusunda endişeleri de gündeme getirdi.

Kaynak: AA

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