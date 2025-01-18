Antalya'da Ev Cayır Cayır Yandı, Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Yangın, Muratpaşa ilçesinin Kızıltoprak Mahallesi'nde, 968 Sokak'taki bir gecekonduda sabah saat 09.30 civarında çıktı. Henüz yangının nedeni belirlenemedi. Duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Alevlerin kısa sürede tüm gecekonduyu sarması üzerine itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekipler, içeride birinin olma ihtimaline karşı detaylı bir inceleme yaptı ve yapıdaki tuğla ve moloz yığınlarını kontrol ederek kimsenin bulunmadığını tespit etti. Olay anını kaydeden vatandaşların görüntülerinde, gecekondunun alevler içinde kalıp tamamen yok olduğu görüldü.

Kaynak: İHA