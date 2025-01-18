Antalya'da Ev Cayır Cayır Yandı, Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Antalya'da, bir gecekonduda meydana gelen yangın, büyük panik yaşanmasına neden oldu. Kısa süre içinde tüm yapıyı saran alevler ve yoğun dumanlar, gökyüzünü kapladı. Yangın sırasında evde kimse bulunmazken, tek katlı bina tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Antalya'da Ev Cayır Cayır Yandı, Dumanlar Gökyüzünü Kapladı

Yangın, Muratpaşa ilçesinin Kızıltoprak Mahallesi'nde, 968 Sokak'taki bir gecekonduda sabah saat 09.30 civarında çıktı. Henüz yangının nedeni belirlenemedi. Duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Alevlerin kısa sürede tüm gecekonduyu sarması üzerine itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Antalya'da Ev Cayır Cayır Yandı, Dumanlar Gökyüzünü Kapladı - Resim : 1

Ekipler, içeride birinin olma ihtimaline karşı detaylı bir inceleme yaptı ve yapıdaki tuğla ve moloz yığınlarını kontrol ederek kimsenin bulunmadığını tespit etti. Olay anını kaydeden vatandaşların görüntülerinde, gecekondunun alevler içinde kalıp tamamen yok olduğu görüldü.

Kaynak: İHA

Etiketler
Antalya Yangın
İstanbul'da Yangın Faciası! 3 Kişi Hayatını Kaybetti İstanbul'da Yangın Faciası
Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor Yumurta Haşlarken Suya 1 Kaşık Ekleyin: Çatlama Derdini Önlüyor
Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor Kıtır Kıtır Acı Biber Turşusu Hazırlamanın Yolu : Bakın Nasıl Hazırlanıyor
Beyoğlu’nda Korkutan Yangın! 3 Gecekondu Alev Alev Yandı Beyoğlu’nda Korkutan Yangın! 3 Gecekondu Alev Alev Yandı
ÇOK OKUNANLAR
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı
Araplar İstanbul'u bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor Araplar İstanbul'u bıraktı Şimdi Oraya Akın Akın Gidiyor: Elini Sallasan Turiste Çarpıyor
Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu
Starbucks'ta Büyük Kriz: Türkiye'de Yüzlerce Şubesi Olan Dev Kahve Zinciri İflas mı Ediyor? Büyük Kriz, İşten Çıkarmalar Başlıyor