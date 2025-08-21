Antalya'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.

Antalya'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Habipler Mahallesi 5718 Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan Haydar Ünder'den (42) haber alamayan yakınları eve gitti. Ünder'in evde yüzüstü hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Ünder'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Antalya
SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi
İTÜ'lü Profesör ‘7.8 Büyüklüğünde Bekliyorum’ Diyerek Uyardı: İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi! İstanbul Depremi İçin Tarih Verdi
Muğla'da 56 Düzensiz Göçmen ve 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı Muğla'da 56 Düzensiz Göçmen ve 1 Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu! 5 Kilo Esrar İle 178 Kök Kenevir Ele Geçirildi Gaziantep'te Uyuşturucu Operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü! Lüks Aracı Pert Oldu, Gözyaşlarına Boğuldu Seray Sever Bodrum’da Ölümden Döndü
Cumhurbaşkanlığı Duyurdu: Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği Hesaplara Yatırılacak! Emeklilere 30 Bin TL Nakit Ödeme Desteği
Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta Hastanelerde Mesai Saatleri Değişti: Karar Sonrası Doktorlar Ayakta
SGK’dan Yeni Düzenleme! Sil Baştan Değişiyor, Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi Ev Hanımları İçin Yeni Emeklilik Sistemi
Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu Hastanede Silahlı Saldırı! Ayrıldığı Eşini ve Arkadaşını Vurdu