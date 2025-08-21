Antalya'da Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
Antalya'nın Kepez ilçesi Habipler Mahallesi'nde yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Habipler Mahallesi 5718 Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan Haydar Ünder'den (42) haber alamayan yakınları eve gitti. Ünder'in evde yüzüstü hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Ünder'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.
Kaynak: AA