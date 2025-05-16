Antalya’da Asayiş Uygulamaları: 475 Tutuklama, 72 Silah Ele Geçirildi

Antalya’da son iki haftada dev asayiş operasyonu: 502 binden fazla kişi sorgulandı, 3 bin 790 kişi yakalandı, 475 kişi tutuklandı.

Antalya’da Asayiş Uygulamaları: 475 Tutuklama, 72 Silah Ele Geçirildi

Antalya Emniyet Müdürlüğü, son iki haftada gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarında 502 bin 195 kişiyi sorguladı. Kasten öldürme, yaralama, yağma, cinsel suçlar ve hırsızlık gibi olaylara müdahale edilen denetimlerde, bin 204’ü aranan şahıs olmak üzere toplam 3 bin 790 kişi yakalandı. Yakalananlardan 475’i adli makamlarca tutuklandı.

Denetimlerde 97 bin 271 otomobil ve motosiklet incelendi; çalıntı, hacizli veya yakalama kaydı bulunan 132 araç ele geçirildi. Ayrıca, 625 geçici konaklama yeri ve 114 kiralık araç firması kontrol edildi, 4 işletme ve 1 kiralık araç firmasına idari yaptırım uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 14 olayda 54 kişi hakkında işlem yapılırken, Kabahatler Kanunu kapsamında 369 kişiye idari para cezası kesildi. Operasyonlarda 72 ateşli silah, 570 fişek ve tüfek kartuşu ile 2 kesici alet ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti.

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Kaynak: İHA

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