Antalya'da Antikacılar ve Nostalji Festivali Yapıldı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneğinin işbirliğinde Karaalioğlu Parkı'nda 17 Ekim'de başlayan festival, 4 gün boyunca çeşitli etkinliklere sahne oldu.

Nostaljik plaklar, fincan takımları, halılar, eski fotoğraf makineleri, oyuncak, takılar gibi birbirinden değerli antika ve koleksiyon ürünlerinin yer aldığı festival ilgi gördü.

Festivalde, Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunu Ekibi yöresel halk oyunlarını sergiledi, İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı da konser verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği Mehmet Karagöz, güzel bir etkinlik olduğunu belirtti.

Festival akşam gerçekleştirilecek "Türkü Dostları" konseriyle sona erecek.

Kaynak: AA