Antalya Gazipaşa’da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, D-400 Karayolu üzerinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Erhan B. yaralandı. Yaralı, hastanede tedavi altına alındı.

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Antalya Gazipaşa’da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesi D-400 Karayolu üzerindeki Gazipaşa Köprüsü’nde, 7 Haziran 2025 saat 15.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Gazipaşa’dan Anamur yönüne seyreden Cemile K. idaresindeki 07 EL 967 plakalı Tofaş marka otomobil, iddiaya göre başka bir araç tarafından sıkıştırılması sonucu Erhan B.’nin kullandığı 07 BPT 299 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Erhan B. asfalt zemine düşerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: İHA

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Antalya Trafik kazası
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