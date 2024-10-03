Anne Adayları için Gebe Sınıfı Açıldı

Diyarbakır Sağlık Müdürlüğüne bağlı Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezinde; sağlıklı gebelik dönemi sonrası sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için anne adaylarına yönelik eğitim verme amacıyla oluşturulan “Gebe Sınıfı” hizmet vermeye başladı.



Yeni açılan sınıfta, gebelik sürecinde anne adaylarının bilinçlenmesi ve sağlıklı bir hamilelik dönemi geçirmeleri için çeşitli eğitimler veriliyor. Sınıfta hizmet verecek uzman personeller tarafından anne adaylarına rehberlik edilerek, hem fiziksel hem de psikolojik hazırlıklarının desteklenmesi hedefleniyor. Gebe sınıfında anne adaylarına; gebelik ve doğumun fizyolojik bir süreç olduğu, fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, gebelik ve doğum sürecinde eş ve yakınların desteğinin önemi, doğumun evreleri, doğum ağrısıyla ilaçsız baş etme yöntemleri, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde yaşanabilecek sorunlar ve erken tanısı, gebelikte tehlike işaretleri ve acil durumlarda izlenecek yollar, beslenme danışmanlığı, nefes egzersizleri, anne sütünün faydaları, emzirme tekniği, normal doğumun anne ve bebek açısından yararları, lohusalık süreci, doğum sonrası kullanılabilen üreme sağlığı yöntemleri ve yeni doğan bakımı eğitim ve danışmanlık hizmeti veriliyor.



Halk sağlığı uzmanı, diş hekimi, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, ebe ve hemşirelerden oluşan profesyonel ekiplerin görev yaptığı Gebe Sınıfında anne adaylarının sağlıklı ve bilinçli gebelik, doğum ve doğum sonrası süreci geçirmelerine destek olunması hedeflendiği belirtildi. Gebe sınıfından tüm gebelerin ücretsiz yararlanabileceği bildirildi.

Kaynak: İHA