Ankara'nın Başkent Oluşu Kahramankazan'da Kutlandı

Törene katılan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, "Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu önemli günde, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğimizin teminatı olduğunu bir kez daha gördük" dedi.

Ankara’nın Başkent oluşunun 101'inci yılı, Kahramankazan’da Şehit Ömer Takdemir Ortaokulu tarafından düzenlenen törenle kutlandı. 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi’nde düzenlenen törene, ilçe Kaymakamı Abdullah Selim Parlar, Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Onurkan Gülderen, Garnizon Komutanı (Albay) Kenan Güler, İlçe Müftüsü Mahmut Ay, öğrenciler ve veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, açılış konuşmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Atatürk ve Gazeteci Çocuk temsili, video gösterimi, seymenler gösterisi, şiirler ve türküler eşliğinde müzik dinletisi ile “Hoş Gelişler Ola” adlı halk oyunu gösterisi yapıldı. Gösteriler büyük bir beğeniyle izlendi.

Kapanışın ardından ilçe protokolü, öğrencilerin sergisini gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet eden Başkan Çırpanoğlu, “Ankara'nın başkent oluşunun 101'inci yıl dönümünü kutlamak için bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Bu önemli günde, gençlerimizin ve çocuklarımızın geleceğimizin teminatı olduğunu bir kez daha gördük. Eserleriyle ve yetenekleriyle bizlere büyük gurur yaşatan öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Geleceğimizin mimarları olan bu gençler, ülkemizin daha aydınlık yarınları için en büyük umut kaynağımızdır. Bu vesileyle, başkentimiz Ankara'nın geçmişini ve değerlerini unutmadan, ileriye taşıma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmak isterim" diye konuştu.

Kaynak: ANKA