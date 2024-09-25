Ankara’da Tarihi Eser Kaçakçılıklarına Operasyon: 1487 Adet Tarihi Sikke Ele Geçirildi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, 1487 adet tarihi sikke ile 1 adet kolye ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da Tarihi Eser Kaçakçılıklarına Operasyon: 1487 Adet Tarihi Sikke Ele Geçirildi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.Ü., M.Y. ve. O.S. isimli şüphelilerin 500 bin dolar karşılığında satmak üzere yanında getirdiği, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 1450 adet sikke, 18 yüzyıl Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 31 adet sikke, 6 adet antik dönem Pergamon gümüş sikke ile Fenike dönemine ait 1 adet kolye ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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