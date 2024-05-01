Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Başkent Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar oldu ve bazı araçlar yollarda kaldı.

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Ankara'da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren şiddetli yağış, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi.

ARAÇLAR YOLLARDA KALDI

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden olurken, bazı araçlar yollarda kaldı.

Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Kaynak: AA

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