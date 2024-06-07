Ankara'da sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor

Başkent Ankara'da öğleden sonra başlayan sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve trafikte yer yer aksamalar yaşanıyor.

Ankara'da sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor

Ankara'da öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran sağanak nedeniyle trafikte yer yer aksamalar meydana geldi. Dışarıda hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara geçerek sağanağın durmasını bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, sağanak yağış özellikle Keçiören, Çankaya ve Gölbaşı ilçelerinde yoğunlaştı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte yer yer aksamalar yaşandı..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün il genelinde etkisini gösteren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji, yarın öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak beklendiğini, bu nedenle dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

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