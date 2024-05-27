Ankara'da kuvvetli yağış etkili oldu: Rögarlar taştı, sokaklar sular altında kaldı

Ankara'da öğle saatlerinde meydana gelen kuvvetli sağanak yağış, bazı bölgelerde sel felaketine yol açtı. Yoğun yağışlar nedeniyle rögar kapakları havaya fırladı, sokaklar sular altında kaldı ve birçok araç sulara kapıldı.

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Ankara'da kuvvetli yağış etkili oldu: Rögarlar taştı, sokaklar sular altında kaldı

Ankara, öğleden sonra başlayan yerel kuvvetli yağışa maruz kaldı. Bu yağışlar bazı bölgelerde rögar taşmasına ve sokaklarda sele neden oldu.

Yağmurdan etkilenen vatandaşlar, ANKA Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada altyapı eksikliğinden ve yetkililerin yetersizliğinden şikayet ettiler. Bir vatandaş, "Önemli olan altyapı. Altyapıdan memnun değiliz. Yıllardır yapılan ihmalkarlıklar bu duruma yol açtı." dedi.

Yenimahalle Şentepe'de ikamet eden Kazım Şahin de "Burada 3-4 kez boru patladı. Şimdi sağ olsun yönetim değişti de değişimden sonra biraz temizlik gördü. Suyun akışı bile değişti. Şu anda memnunuz" ifadelerini kullandı.

Başka bir vatandaş da "Mansur Yavaş yaptı her şeyi. Şimdi o olmasaydı, Demetevler'i su, sel basacaktı, deniz olacaktı buralar" şeklinde konuştu.

Bölgedeki yapılaşmaya işaret eden bir başka yurttaş da "Yapılanmaya bir bakın. Deprem olsa buradan araba geçemez. Yapılanma çarpık olduğu için buna herkes katlanacak. Yapacak hiçbir şey yok. Yenimahalle Belediyesi'nden biz memnunuz" dedi.

Kaynak: ANKA

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