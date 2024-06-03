Ankara’da kısa mesafe kavgası! Taksicilerin yolcuları darp ettiği iddia edildi

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde1 Haziran günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Yabancı uyruklu kişiler, hasta olan arkadaşlarını hastaneye götürmek için bir taksiye bindi. Taksici, uzak mesafeye gidecek başka bir müşteri olduğu için yakın mesafeye gidecek olan olan kişileri taksiden indirmek istedi. Çıkan tartışmanın büyümesi ile olay kavgaya dönüştü.

Kavgada darp edilen 4 müşteri yaralandı.

Kaynak: İHA