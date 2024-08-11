Ankara'da Döner Bıçaklı Kavga!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma döner bıçaklı kavgaya dönüştü.

Son Güncelleme:
Ankara'da Döner Bıçaklı Kavga!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Keçiören ilçesi Esertepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavgada döner bıçağı kullanılırken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale ederek grupları ayırmaya çalıştı. O anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Bursa'da Ağaca Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti Bursa'da Ağaca Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzinler İçin Karar, Artık Yapılamayacak Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor: Yıllık İzinler İçin Karar, Artık Yapılamayacak
Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor Dünyada Eşine Nadir Rastlanıyor, Hasadı 20 Gün Erken Başladı: Kamyonlar Kasa Kasa Alıyor
Manisa'da Vahşet! 3 Yavru Kediyi Sopayla Vurarak Katletti 3 Yavru Kediyi Sopayla Vurarak Katletti
ÇOK OKUNANLAR
ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Dikkat Çeken Teklif ABD'den Maduro'ya Dikkat Çeken Teklif
Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı Türkiye Bu Yıl Doya Doya Yiyecek: Dünyanın En İyisi Seçildi! Hem Kalite Yükseldi Hem Rekolte Arttı
Soframızdan Eksik Etmezdik... Hasadı Bu Yıl Yarıya Düşünce Fiyatlar Uçuşa Geçti Soframızdan Eksik Etmezdik... Hasadı Bu Yıl Yarıya Düşünce Fiyatlar Uçuşa Geçti
Büyük Zam Yarın Geliyor, Fiyatı Yüzde 233 Arttı Büyük Zam Yarın Geliyor, Fiyatı Yüzde 233 Arttı
Tabela Değişti: İşte Akaryakıt Fiyatları Tabela Değişti! İşte Akaryakıt Fiyatları