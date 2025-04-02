Ankara’da Dolu Felaketi: Tarım Arazileri ve Araçlar Zarar Gördü

Ankara Polatlı'da çiftçiler, dolunun özellikle buğday başta olmak üzere çeşitli tarım ürünlerine büyük zarar verdiğini belirtti. Yoğun dolu yağışı nedeniyle ürünlerin büyük kısmı tahrip oldu, tarlalarda maddi kayıp yaşandı.

Dolu sadece tarlaları değil, trafikteki sürücüleri de olumsuz etkiledi. Seyir halindeki bir aracın ön camı dolu tanelerinin etkisiyle kırıldı. Araçlarda maddi hasar oluşurken, bölge halkı kısa sürede bastıran yağışa hazırlıksız yakalandı.

Kaynak: İHA