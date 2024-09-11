Ankara'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı... Satmaya Çalışırken Yakalandılar

Ankara'nın Evren ilçesi Çatalpınar Mahallesi'nde 7 Eylül'de hayvan hırsızlığı meydana geldi. Şüpheli M.S. ve M.Y.; A.Ö.'ye ait ahırdan 4 büyükbaş hayvanı çaldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Evren Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT ekipleri, hırsızlığın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığını tespit etti.

Jandarmanın araştırması sonucunda, şüphelilerin hayvanları Aksaray'daki A.D.'ye sattığı belirlendi. Çalınan hayvanlar, Aksaray hayvan pazarında satılırken el konuldu ve sahibine teslim edildi. Şüpheli M.S. ve M.Y. de yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA