Ankara'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı... Satmaya Çalışırken Yakalandılar

Ankara'da iki şüpheli, bir ahırdan 4 büyükbaş hayvan çaldı. Şüpheliler jandarma ekiplerince yakalanırken, hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Ankara'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı... Satmaya Çalışırken Yakalandılar

Ankara'nın Evren ilçesi Çatalpınar Mahallesi'nde 7 Eylül'de hayvan hırsızlığı meydana geldi. Şüpheli M.S. ve M.Y.; A.Ö.'ye ait ahırdan 4 büyükbaş hayvanı çaldı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Evren Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ve JASAT ekipleri, hırsızlığın bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığını tespit etti.

Jandarmanın araştırması sonucunda, şüphelilerin hayvanları Aksaray'daki A.D.'ye sattığı belirlendi. Çalınan hayvanlar, Aksaray hayvan pazarında satılırken el konuldu ve sahibine teslim edildi. Şüpheli M.S. ve M.Y. de yakalanıp gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA

Etiketler
Ankara
Vakıfbank'a Başvuran Emeklilere Yeni Ödeme Var! Promosyon Değişti Vakıfbank'a Başvuran Emeklilere Yeni Ödeme Var! Promosyon Değişti
Kuşburnu Toplarken Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu Kuşburnu Toplarken Kaybolan Yaşlı Adam Bulundu
Muğla Büyükşehir Çöpten 244 Milyon Kilowatt Elektrik Üretti Çöpten 244 Milyon Kilowatt Elektrik Üretildi
Derzler Yeni Gibi Oluyor! Tuzla Karıştırıp Derz Aralarına Sürmek Yetiyormuş Derzler Yeni Gibi Oluyor! Tuzla Karıştırıp Derz Aralarına Sürmek Yetiyormuş